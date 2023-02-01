Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб пенсионер. Спасателям удалось помочь 15 жителям дома.

ЧП произошло вчера в районе семи вечера. В первом Микрорайоне города Мценска загорелась однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Когда на место событий прибыли пожарные, из окна шел густой черный дым, виднелись языки пламени, в подъезде было сильное задымление. Сотрудники МЧС спасли из пожара пять человек, еще десять человек были эвакуированы. Кроме того, удалось спасти внутренние помещения квартиры.

В результате пожара в квартире выгорела комната на шесть квадратных метров, в которой пожарными был обнаружен погибший 70-летний мужчина. В настоящее время причина пожара устанавливается.