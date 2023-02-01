Орловские футболистки в двух матчах забили 15 голов

После четырех туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 12 очками при разнице мячей 30:4. Фото со страницы МФК «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» в VK.

В Воронеже и Губкине состоялись матчи первенства России по мини-футболу среди женских команд. «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» одержал две безоговорочные победы. Сначала «орлицы» одолели «Сталь-ВГАС» (6:0), а затем «СШ № 3» (9:3).

В первой встрече по дублю оформили Дарья Башлыкова и Алина Пронькина, по разу отличились Вероника Ломтина и Надежда Соловьева. А на белгородской земле хет-трик на счету Ломтиной, дубль в активе Башлыковой, по разу губкинских девушек огорчили Анастасия Сорокина, Дарья Кормилицына, Виктория Некрашевич и Елена Кондурова.

После четырех туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 12 очками при разнице мячей 30:4. Вторым идет «Сталь-ВГАС» с шестью баллами при игре в запасе. ТОП-3 замыкает «СШ № 3» (три). Теперь 11 февраля орловские футболистки сыграют в Курске с «Куряночкой-Авангард».