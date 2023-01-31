Фото: Нина Соколова

Орловцам рассказали, как уберечь свои вещи от краж в общественных местах. За прошлый год в регионе произошло почти 700 таких случаев.

По данным, которые приводит пресс-служба УМВД России по Орловской области, в 2022 году в областном центре было зарегистрировано 1277 краж имущества, 696 из которых – в общественных местах. Например, в торговом центре Советского района неоднократно судимый 45-летний орловец стащил

у другого посетителя дорогой смартфон. За кражу на него завели уголовное дело по 158 статье УК РФ.

Орловцам сотрудники полиции рекомендуют не терять бдительности, а деньги и ценные вещи носить во внутренних карманах. Сумки и документы не следует оставлять без присмотра в кафе, торговых центрах, на остановках.

Публично демонстрировать наличие крупной суммы денег в общественных местах тоже не стоит. Также быть бдительными стоит и продавцам в магазинах. Дорогостоящие товары не нужно выставлять близко к выходу из торговой точки. Персоналу следует обращать внимание, когда в торговый зал заходит толпа покупателей, не уходить с рабочего места и не оставлять открытой кассу.