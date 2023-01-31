В Орле пройдет литературно-музыкальный флешмоб. Событие посвятят 80-летию победы в Сталинградской битве.

Литературно-музыкальный флешмоб «Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли Сталинград» пройдет 2 февраля в Бунинке. На мероприятии представят литературные и документальные источники, кадры кинохроники, передающие свидетельства очевидцев и участников Сталинградской битвы. Гости мероприятия смогут исполнить песни былых времен и прочитать книжные страницы из мемуаров.

Еще орловцев познакомят с выставкой литературы о Сталинградской битве. В эту экспозицию войдут воспоминания участников сражения.

По информации пресс-службы областного правительства, среди них есть воспоминания советских военачальников: Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова. А. И. Родимцева, а также воспоминания защитников «дома Павлова» – И. В. Воронова, Я. Ф. Павлова, В. С. Глущенко, А. И. Иващенко, Ф. З. Рамазанова.

КОГДА? ГДЕ?

2 февраля, 12

Ул. Максима Горького, 43

(12+)