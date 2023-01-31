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В Орловской области предприятие задолжало перед работниками более 2,5 миллионов рублей. Зарплату не выплатили 36 сотрудникам.

Нарушения были выявлены прокуратурой Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в ООО «Торг-Инвест» с августа по декабрь 2022 года своевременно не выплачивалась заработная плата. В результате перед работниками предприятия образовалась задолженность в размере более 2,5 миллионов рублей.

На основаниях материалов проверки возбуждено уголовное дело. Вопрос погашения задолженности по заработной плате, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.