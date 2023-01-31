Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области окрыли памятную доску земляку, погибшему в СВО. В митинге принял участие глава региона.

Мероприятие прошло в стенах Сосковской школы, где учился Муслим Якубов, погибший во время боевого задания.

В митинге приняли участие родители парня, члены регионального правительства, глава Сосковского района Роман Силкин, школьники и местные жители.

«Верность Родине, патриотизм, семья, честь и доблесть – эти ценности на генетическом уровне заложены в каждом из нас. Воспитывая своих детей, мы учим их быть порядочными, ответственными, достойными памяти предков. На примерах воинов Великой Отечественной выросло новое поколение защитников. Мы всегда будем гордиться доблестными земляками! Будем достойны их памяти и подвига!», – отметил Андрей Клычков.

Помимо этого, губернатор выразил особые слова благодарности родителям Муслима за воспитание сына настоящим мужчиной, патриотом и защитником своей земли.

Участники митинга почтили минутой молчания память Муслима Якубова и возложили цветы к мемориальной доске.