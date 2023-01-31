В Шаблыкинскую школу искусств закупили музыкальные инструменты и учебники

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Шаблыкинскую школу искусств оборудовали за 6,5 миллионов рублей. Теперь она оснащена необходимыми музыкальными инструментами и учебными материалами.

Закупка и установка музыкального оборудования стало возможно благодаря национальному проекту «Культура».

В Молодовской основной общеобразовательной школе в рамках реализации межведомственного проекта произведен ремонт кровли школы и детского сада. Он обошелся бюджету в 2,1 миллиона рублей.

Кроме того, завершился капитальный ремонт здания ДЮСШ поселка Шаблыкино, на который направлено 2,7 миллионов рублей.

В центральном доме культуры заменили окна, а также отремонтировали крышу детского сада № 1 в Шаблыкино.