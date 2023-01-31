Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловские верующие собрали для участников СВО посылку весом 2,5 тонны. Собранный груз военнослужащим накануне передал благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов.

Бойцам доставили различные инструменты, газовые баллоны, аккумуляторы, генераторы, теплые вещи, обувь, продукты, спальные мешки и медикаменты, карманные молитвословы и нательные кресты.

- Также отец Василий привез для солдат блиндажные свечи, которые православные волонтеры изготавливают в Иверском храме Орла, и письма от юных прихожан городских храмов, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.