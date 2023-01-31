Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 10:04

Орловские верующие собрали для участников СВО посылку весом 2,5 тонны

Груз уже доставили на передовую
Ирина КАБАНОВА
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловские верующие собрали для участников СВО посылку весом 2,5 тонны. Собранный груз военнослужащим накануне передал благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов.

Бойцам доставили различные инструменты, газовые баллоны, аккумуляторы, генераторы, теплые вещи, обувь, продукты, спальные мешки и медикаменты, карманные молитвословы и нательные кресты.

- Также отец Василий привез для солдат блиндажные свечи, которые православные волонтеры изготавливают в Иверском храме Орла, и письма от юных прихожан городских храмов, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.