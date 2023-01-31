В Ливнах на стоянке с битумовозами загорелся грузовик. Пожар произошел ночью 31 января на улице Фрунзе.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на момент прибытия пожарных дизельное топливо под топливным баком тягача горело открытым пламенем. Огонь мог перекинуться на соседние грузовые автомобили с битумными прицепами.

В результате пожара выгорела кабина тягача, повредилась битумная бочка этого автомобиля и рядом стоящего грузовика. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз, из них восемь выездов на ликвидацию возгораний и девять выездов на различные происшествия и помощь населению.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний, 9 выездов на различные происшествия и помощь населению