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НовостиОбщество31 января 2023 8:53

Текущая схема проезда в районе площади Ленина в Орле останется неизменной

Она была установлена на время новогодних праздников
Елена Зябкина
Фото: администрация города Орла

Фото: администрация города Орла

Текущая схема проезда в районе площади Ленина в Орле останется неизменной. Она была установлена на время новогодних праздников.

Такой информацией во время прямого эфира губернатора поделился орловский градоначальник Юрий Парахин.

"Антитеррористической комиссией принято решение сохранить так, как есть сейчас, чтобы обеспечить безопасность населения в местах массового скопления людей. Время неспокойное", - отвечая на вопрос подписчика сообщил мэр Орла.

Ранее предполагалось, что схема движения будет действовать до 1 февраля.