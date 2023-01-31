Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец по пьяни зарезал своего знакомого. Преступление произошло в Северном районе областного центра.

Накануне вечером в одной из квартир дома, расположенного на улице Бурова в Орле, был обнаружен 51-летний мужчина, не подававший признаков жизни. После необходимых следственных действий было возбуждено дело по статье "убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Позже следствие установило подозреваемого, им оказался 42-летний знакомый погибшего. Мужчина сообщил, что вечером он распивал спиртное вместе со своим знакомым. Приятели поссорились, и преступник нанес потерпевшему ножом смертельный удар в область груди.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.