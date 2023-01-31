Шесть орловских памятников стали объектами культурного наследия народов России. Их включили в Единый государственный реестр.

Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник Управления по охране объектов культурного наследия Иван Алтухов. Всего в регионе было проведено 15 историко-культурных экспертиз, по результатам которых в реестр попали только шесть памятников культуры.

Кроме того, в перечень поселений, которые имеют особое значение для истории и культуры Орловщины, попали части территорий в поселках Верховье, Покровское, Нарышкино, а также в селе Сабурово. По госпрограмме «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» заключили 11 контрактов стоимостью более десяти миллионов рублей, разработали проекты границ территории, предмета и зон охраны объектов культурного наследия.

В прошлом году также осуществлялись проверки по выданным разрешениям на проведение работ по сохранению таких объектов. По их результатам направили четыре предостережения о недопущении нарушений обязательных требований.