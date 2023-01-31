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Режим повышенной готовности в Орловской области продлили до марта. Он связан с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Соответствующий указ подписал накануне Андрей Клычков. Так, направленные меры на обеспечение защиты жителей от опасных вирусов в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 28 февраля включительно.

Напомним, что на территории региона в настоящее время отмечен умеренный рост обращаемости по поводу гриппа и ОРВИ - на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас на Орловщине доля вирусов гриппа составляет 37,1%. Кроме того, среди вирусов остается высокой доля SAR-COV-2 (54,3%), также обнаружены РС-вирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы.