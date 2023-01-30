Орловская прокуратура контролирует реализацию нацпроектов в регионе. За прошлый год ведомство выявило больше тысячи нарушений.

Надзорное сопровождение реализации нацпроектов на Орловщине ведется органами прокуратуры, которые реагируют на факты нарушения сроков по контрактам и хищение бюджетных средств, а также на ненадлежащий контроль за ходом работ.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, за допущенные нарушения при ремонте улично-дорожной сети Орла подрядная организация «Газ Ресурс» дважды привлекалась к административной ответственности и была оштрафована более чем на миллион рублей. В Верховском районе ведомство выявило нарушения при распоряжении средствами маткапитала, которые местная жительница использовала не по назначению.

Помимо того, за прошлый год суд удовлетворил 54 исковых заявления прокуроров о признании недействительными выданных удостоверений об обучении, которое фактически никто не проводил. Также ведомством было внесено представление главе региона за ненадлежащий контроль за исполнением контрактов по благоустройству дворовых территорий. В общей сложности за 2022 год орловская прокуратура выявила более тысячи нарушений закона, для устранения которых было внесено 600 актов реагирования.