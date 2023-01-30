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НовостиПроисшествия30 января 2023 14:36

В Орловской области мошенник выманил у женщины 70 тысяч рублей

Преступник найден и обязался вернуть обманутой деньги
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области мошенник выманил у женщины 70 тысяч рублей. Преступник найден и обязался вернуть обманутой деньги.

Накануне в отделение полиции Свердловского района обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что 33-летний мужчина предложил ей помощь в получении водительских прав ее сыном. За такую услугу мошенник попросил довольно крупную сумму - 70 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала мужчине деньги, но никакой помощи от него она не получила. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка после возбуждения дела отыскали подозреваемого. Мужчина признался в совершении преступления и вернул деньги доверчивой женщине.