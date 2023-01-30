В Орле провели военно-спортивную игру «Внуки Маргелова»

Фото: Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС

В Орле состоялась военно-спортивная игра «Внуки Маргелова». Мероприятие приурочили ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Соревнования прошли 28 января на площадке лагеря «Лесная поляна». Всего в игре принимало участие 33 команды из Болхова, Мценска, Урицкого, Кромского и других районов области.

- Команды для участия в игре были сформированы из числа военно-спортивных, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов и образовательных учреждений региона, - уточнили в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС.

Участники игры преодолели несколько этапов, среди которых - разборка-сборка автомата, лаз по-пластунски, метание саперной лопатки и гранаты, воздушно-десантная подготовка, прохождение дистанции на лыжах и другие.