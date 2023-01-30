Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловский губернатор выступит с инвестиционным посланием 9 февраля. Андрей Клычков озвучит итоги работы за пять лет.

Инвестиционное послание губернатора Орловской области начнется в 12:00 . Оно будет проходить в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Основные темы, которые затронет Андрей Клычков, это работа в условиях санкционных ограничений, обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также реализация национальных проектов и выполнение социальных обязательств.

Глава региона также озвучит итоги работы за период с 2017 года, а также планы по развитию экономики на 2023 год. Онлайн-трансляцию мероприятия будет вести телеканал «Первый Областной».