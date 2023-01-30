В Орловской области расширили меры поддержки для участников вооруженных конфликтов

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

На прошедшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов было внесено изменение в закон о дополнительных мерах поддержки участников вооруженных конфликтов.

В частности, было уточнено понятие «участники вооруженных конфликтов, получившие инвалидность вследствие военной травмы». В эту категорию включили граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба облсовета, проект закона инициирован депутатом регионального парламента Леонидом Музалевским в связи с вхождением данных территорий в состав РФ.

- Работа по расширению мер поддержки мобилизованных и членов их семей областным Советом будет продолжаться. Считаю это одной из первоочередных задач. И искренне рад, что депутатский корпус активно включился в этот процесс, - отметил Леонид Музалевский.