Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В трех орловских селах построили модульные ФАПы. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за последние пять лет фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Хотьково, Косуличи и Герасимово. Все помещения уже сданы в эксплуатацию используются медиками для оказания качественной и своевременной медицинской помощи.

В настоящее время ведется капитальный ремонт еще одного ФАПа в селе Титово.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в селе Середичи Хуторского сельского поселения отремонтировали ФАП, построенный более 40 лет назад. Капитальный ремонт здания обошелся в 1,9 миллионов рублей.