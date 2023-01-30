Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 12:41

В Орловской области внедорожник сбил подростка

Школьник переходил дорогу в неположенном месте
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области внедорожник сбил подростка. Школьник переходил дорогу в

неположенном месте.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло днем 28 января в районе 430 километра трассы М-2 «Крым». Там 44-летняя женщина на автомобиле "Мицубиси Аутлендер" наехала на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП школьник получил травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.