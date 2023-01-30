Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области внедорожник сбил подростка. Школьник переходил дорогу в

неположенном месте.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло днем 28 января в районе 430 километра трассы М-2 «Крым». Там 44-летняя женщина на автомобиле "Мицубиси Аутлендер" наехала на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП школьник получил травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.