Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 12:21

Орловцу грозит срок за согласие стать подставным гендиректором фирмы

Обвинительное заключение утвердил прокурор
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловцу грозит срок за согласие стать подставным гендиректором фирмы. Обвинительное заключение утвердил прокурор Железнодорожного района Орла.

По версии следствия, в январе прошлого года мужчина согласился стать в качестве подставного лица генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Юпитер», для чего он предоставил свой паспорт.

- Фактически же обвиняемый не намеревался иметь какое-либо отношение к предпринимательской деятельности юридического лица, оформление документов на его имя являлось фиктивным, - отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в суде.