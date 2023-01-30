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Орловцу грозит срок за согласие стать подставным гендиректором фирмы. Обвинительное заключение утвердил прокурор Железнодорожного района Орла.

По версии следствия, в январе прошлого года мужчина согласился стать в качестве подставного лица генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Юпитер», для чего он предоставил свой паспорт.

- Фактически же обвиняемый не намеревался иметь какое-либо отношение к предпринимательской деятельности юридического лица, оформление документов на его имя являлось фиктивным, - отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в суде.