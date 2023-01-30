В Орловской области отремонтируют пять мостов. Их общая протяженность составит 260 метров.

Стоимость реставрации переправ будет составлять 202,3 миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.

Таким образом, в Свердловском районе запланирован ремонт моста через реку Рыбница, а в Болховском районе – капитальный ремонт моста через реку Цкань.

Кроме того, в этом году начнут работать еще 3 моста, ремонт которых начался в 2022 году. Это мост через реку Филенка в Корсаковском районе, мост через реку Крома в Сосковском районе, мост через реку Тим в Должанском районе.