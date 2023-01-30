Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отремонтируют более 38 километров дорог. На это уйдет почти два миллиарда рублей.

Руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на аппаратном совещании в областной администрации рассказал о предстоящем ремонте дорог региона. Он будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в этом году отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 38,1 километра. На эти цели предусмотрено 1 миллиард 65 миллионов рублей. Из них 11 участков автомобильных дорог региональногои межмуниципального значения. Их протяженность 25,7 километров.

Это участок автодороги в поселке Кромы от автостанции в направлении населенного пункта Вожжово (до железнодорожного переезда) и от границы райцентра до федеральной трассы М-2 «Крым» в направлении города Дмитровск. В 2023 году также отремонтируют автодороги в поселок Колпна, поселок Шаблыкино, поселок Хотынец, село Сосково и город Новосиль.

В областном центре отремонтируют 3 участка автомобильных дорог протяженностью 6,7 километров. Это Карачевское шоссе, улица Комсомольская (от Автовокзала до Кромского шоссе) и улица Космонавтов.

Кроме того, в Орловском муниципальном округе отремонтируют 5 участков автомобильных дорог протяженностью 5,7 километров в деревне Ольховец, селе Альшань, поселке Зареченский, деревне Образово и деревне Казначеево.