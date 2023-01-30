Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области в увековечивание памяти защитников Отечества вложат миллионы рублей. Работы проведут за счет федеральных денег.

Об этом рассказал начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. По его словам, на увековечение памяти погибших при защите Отечества в этом году региону доведена федеральная субсидия в размере 3,2 миллионов рублей. Работы по восстановлению воинских мемориалов планируют завершить

до 1 октября 2023 года.

Помимо этого, на реконструкцию воинских захоронений и памятных знаков Орловщина получит еще три миллиона рублей. Работы проведут на воинских захоронениях в Залегощенском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Хотынецком районах, Орловском муниципальном округе.

Еще 10 миллионов рублей Орловщина направит на сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов. В этом году работы такого рода проведут в Орле, Ливнах и Новодеревеньковском районе.