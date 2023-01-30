Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 9:06

В Орле иномарка задним ходом сбила пенсионерку

ДТП произошло вечером 28 января на улице 8 Марта
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле иномарка задним ходом сбила пенсионерку. ДТП произошло вечером 28 января на улице 8 Марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в районе дома №8 35-летняя водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" при движении задним ходом наехала на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых пострадали два человека.