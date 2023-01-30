Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле иномарка задним ходом сбила пенсионерку. ДТП произошло вечером 28 января на улице 8 Марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в районе дома №8 35-летняя водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" при движении задним ходом наехала на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых пострадали два человека.