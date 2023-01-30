Орловцы передали гуманитарный груз бойцам СВО

Фото: Сергей Лежнев

Ливенцы передали гуманитарный груз бойцам СВО. Жители города собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военных. В регионе продолжается сбор и передача посылок для участников специальной военной операции. Гуманитарную помощь весом 1,5 тонны помогли собрать жители и бизнес-сообщество города Ливны. Посылка была доставлена главой города Сергеем Трубициным в район Кременная-Сватово по поручению губернатора. В посылку вошли генератор, бензопилы (и цепи на них), болгарки (и круги по металлу), пилы ручные, топоры, лопаты, кирки, ломы, наборы ключей, печи-буржуйки, рации, приборы ночного видения, газовые баллоны. Кроме того, орловцам передали берцы, термобелье, костюмы ветровлагозащитные, дождевики, перчатки рабочие и тактические, костюмы тактические, тактические ремни на автоматы, масло для двухтактных двигателей, турникеты кровоостанавливающие, аптечки армейские, утеплитель рулонный, продукты, сигареты и личные посылки.