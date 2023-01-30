«Городская среда» теперь под контролем

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В декабре 2022 года в городе Мценск был введён в эксплуатацию Фетовский сквер, отремонтированный на средства полученные в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Но спустя месяц после открытия вандалы испортили детскую игровую площадку — сломали часть конструкций.

«Основной задачей благоустройства сквера А.А. Фета является возобновление активного использования горожанами этой территории и повышение качества городской среды. Я, как координатор партийного проекта «Городская среда» Единой России, взял данную ситуацию под личный контроль. Считаю, что после восстановления площадки необходимо также проработать вопрос по установке дополнительных камер системы видеонаблюдения, для предотвращения повторных противоправных действий», рассказывает Сергей Кутенев, депутат Орловского областного Совета народных депутатов по городу Мценск и Мценскому району.

Будем надеяться, что после проведенного ремонта игровая площадка будет служить долго на радость жителям и гостям города Мценск.