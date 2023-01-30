Фото: Ольга Супонева

В Орле эвакуировали 17 школ из-за сообщений о минировании. Информацию подтвердили в городской администрации.

Областная столица вновь стала центром ложных сообщений о минировании в учебных заведениях. Волна массовых эвакуаций прокатилась по школам Орла.

В мэрии города "Комсомолке" сообщили о том, что вовлечены в такого рода происшествия были не менее 20 учебных заведений. В настоящее время подтвердилась информация по 17 школам.

Эвакуации проводятся согласно заранее утвержденным алгоритмам. В школы выехали экстренные службы.