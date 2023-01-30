Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла вечером 28 января в Кромах.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в двухэтажном доме на улице Карла Маркса загорелась квартира. На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым. В результате пожара в квартире сгорел матрац.

В ходе разведки пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины. Причину пожара устанавливают специалисты.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 25 раз, из них 10 выездов – на ликвидацию пожаров и 15 – на помощь населению.