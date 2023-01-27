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Орловскому ТТП выделили 50 миллионов рублей. В прошлом году общий размер помощи предприятию составил 208,1 миллионов рублей.

Решение о субсидии было принято в рамках заседания Орловского городского Совета народных депутатов.

Таким образом, по расчетам МУП ТТП, субсидия позволит выплатить налоги и сборы в размере около 20,5 миллионов рублей, снять ограничения с расчетных счетов – около 15,1 миллионов рублей, погасить лизинговые платежи (около 10,3 миллионов рублей) и задолженность за услуги ЖКХ (около 3,4 миллионов рублей), а также обеспечить выход в рейс 20 ЛиАЗов (около 400 тысяч рублей) и оставить запас для хозяйственных нужд МУП ТТП первой необходимости (около 300 тысяч рублей).

Это распределение, как подчеркнула исполняющая обязанности директора МУП ТТП Татьяна Иванова, носит предварительный характер. В случае предъявления к оплате иных судебных приказов и исполнительных листов оно может быть изменено с учетом ситуации.

Напомним, в прошлом году в Орле было возбуждено уголовное дело о хищении денег на предприятии. По версии следствия, бывший исполняющий обязанности директора ТТП вступил в сговор с предпринимателем, вместе они похитили крупную сумму.