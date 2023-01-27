Орловская область передала очередную посылку с гуманитарной помощью в зону СВО

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловская область передала очередную посылку с гуманитарной помощью. Груз был доставлен орловцам, сражающимся на направлении Кременная-Сватово.

Такой информацией в соцсетях поделился глава региона Андрей Клычков. Гуманитарную помощь в зону СВО доставил глава Свердловского района Виктор Рожков. Бойцам вручили рации, обувь, белье, теплые вещи, тепловизоры, бензопилы, спальные мешки, генераторы, инструменты, а также продукты, медикаменты и многое другое. Все «позиции» груза подобраны строго по запросу бойцов, исходя из потребностей и погодных условий. Кроме того, солдатам передали личные посылки и письма от детей.

«Неоднократно отмечал, какое сильное впечатление на мужественных защитников Родины оказывают письма школьников, как согревают теплые детские слова и пожелания», - отметил Андрей Клычков.

Губернатор также рассказал, что в ближайшее время в этом направлении готовятся к отправке еще две посылки.