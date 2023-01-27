Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Московском шоссе легковушка сбила мужчину. Он переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, вечером 26 января в 28-летний водитель автомобиля "Ваз-2114" ехал по Московскому шоссе в направлении переулка Межевого. В районе дома №44 по Московскому шоссе автомобилист сбил 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.