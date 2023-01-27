Орловцам рассказали, как не стать жертвой мошенников

Фото: УМВД России по Орловской области

26 января в орловском УМВД прошла пресс-конференция, посвященная предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. О том, как не стать жертвой телефонных и интернет-аферистов, рассказали подполковник полиции Александр Войнов и начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД полковник полиции Александр Жуков.

По словам Александра Войнова, в 2022 году на территории области было зарегистрировано 2521 преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб от деятельности мошенников составил свыше 575 миллионов рублей.

В минувшем году одним из наиболее распространенных видов мошенничества были телефонные звонки аферистов под видом работников банков, полицейских и даже родственников потенциальных жертв. Чтобы получить необходимые банковские данные, мошенники придумывали различные истории, начиная от того, что близкие их жертв якобы попали в беду и им срочно нужны деньги, заканчивая привычным сценарием спасения денежных средств с помощью их перевода на "безопасный счет".

От действий телефонных мошенников чаще всего страдают пожилые люди. Полицейские советуют гражданам не следовать инструкциям аферистов, не сообщать незнакомцам свои персональные данные, банковские реквизиты и другую личную информацию. Чтобы не стать жертвой мошенников следует прекратить разговор и перезвонить в банк, полицию или члену семьи самостоятельно.

Как отметил Александр Войнов, не стоит слепо верить человеку, звонящему с телефонов реальных банков, финансовых организаций и правоохранительных органов. Это связано с тем, что мошенники используют интернет-телефонию с подменой номеров и могут звонить с привычных телефонов: 8-800, 8-495 или 8-499, 900 и т.д.

Однако на телефонном мошенничестве аферисты не останавливаются. В последнее время в регионе участились случаи мошенничества при покупке и продаже товаров в интернете. Жертвами таких преступлений становятся граждане от 30 до 49 лет.

Чтобы не дать себя обмануть, нужно знать, схемы, по которым могут действовать мошенники. Полицейские рекомендуют орловцам внимательно проверять доменное имя сайта, с которого совершаются покупки. Дело в том, что мошенники используют сайт-дублер. Он отличается от оригинального одной или двумя буквами в имени, которое указано в адресной строке браузера.

"Если в домене ошибка или опечатка - вас обманывают. Имя сайта-клона может быть максимально приближено к реальному написанию бренда. Если на сайте слишком много ошибок, устаревший дизайн или слишком много рекламы, то скорее всего вы попали на сайт-копию", - подчеркнул Александр Жуков.

Благодаря таким сайтам деньги за покупки поступают напрямую мошенникам. В прошлом году было совершено 591 преступление в части интернет-покупок.

"Суммы, которые наши граждане переводят мошенникам, исчисляются не десятками тысяч, а сотнями и миллионами. У нас не так давно женщина перевела мошенникам более семи миллионов. Мы проводим большую работу по предотвращению таких преступлений, занимаемся профилактикой. Но просим граждан быть внимательнее, так как предотвратить мошенничество легче, чем раскрыть", - подытожил Александр Войнов.