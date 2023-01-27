Фото: Андрей Сасин

На Орловщине проходит акция памяти «Блокадный хлеб». Волонтеры рассказывают жителям региона о подвигах и героизме людей в период блокады Ленинграда.

В Орловской области всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» проводится уже три года. В рамках мероприятия волонтеры Победы и члены регионального отделения «Поискового движения России» в январе провели патриотические уроки в учебных заведениях.

В торговом центре «Европа» на Московской волонтеры рассказывают жителям региона о блокаде Ленинграда, символе памяти, которым стал кусочек «блокадного хлеба». Также орловцам раздают листовки с исторической информацией.

По информации пресс-службы областного правительства, в рамках патриотической акции предлагается написать письмо блокаднику, а также участникам СВО, которые передадут им в феврале. Волонтеры посетят орловцев, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда», и встретятся с ветераном ВОВ Абрамом Миркиным.