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Орловцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости составил 11%.

Всего на территории Орловщины зарегистрировано 6238 случаев острых респираторных инфекций, среди которых грипп, ОРВИ и коронавирус. Такую информацию сообщает пресс-служба орловского Роспотребнадзора.

С начала года в регионе отмечался умеренный рост вирусных заболеваний. На прошлой неделе он составил 11% по сравнению с предыдущей.

Среди всех респираторных вирусов в регионе доля вирусов гриппа составила 37,1%. Доля вирусов гриппа В возросла до 43,8%, на вирусы гриппа А приходится 56,2% находок вирусов гриппа. Остается высокой доля вирусов SAR-COV-2 (54,3%). Кроме того, в Орловской области были обнаружены РС-вирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы.