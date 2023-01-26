Фото: сообщество "Служба Крови Орловской области ОНЛАЙН" в ВК

Орловских студентов посвятили в доноры. За первую в жизни сдачу крови молодежи подарили сувениры и грамоты.

В Орле с 23 по 27 января проходит акция «Посвящение в доноры», приуроченная ко Дню российского студенчества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сдать кровь и принять участие в акции могут студенты старше 18 лет из всех учебных заведений региона. Донорами могут стать здоровые молодые люди с весом не меньше 50 килограммов. Свою группу крови и резус-фактор знать не обязательно. При себе необходимо иметь оригинал паспорта, СНИЛС и студенческий билет.

Наиболее активно кровь сдают студенты Орловского реставрационно-строительного техникума и учащиеся Орловского юридического института МВД РФ имени В. В. Лукьянова.