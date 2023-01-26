Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле построят станцию умягчения воды. В эксплуатацию ее планируют ввести осенью.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, станция расположится на улице Береговой. В настоящее время идет подготовка к строительству. Подрядчик занимается расчисткой территории, установкой геодезических отметок, закупкой и завозом на площадку стройматериалов.

Новая станция будет работать на обратном осмосе. Такой метод очистки и подготовки воды не требует никакой дополнительной химической обработки – кроме хлорирования.

Ввести в эксплуатацию станцию умягчения на Окском водозаборном узле, который обеспечивает водой жителей нижней части Железнодорожного района и часть Советского района, планируют к 30 ноября текущего года.