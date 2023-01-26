Орловская прокуратура опротестовала приказ о стопроцентном изъятии диких кабанов

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Прокуратура Орловской области опротестовала приказ, предоставляющий охотникам право 100 - процентного изъятия диких кабанов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о документе, разрешающем охотиться на диких кабанов в радиусе 30 километров вокруг свиноводческих комплексов.

- В нарушение требований Федерального закона «Об охоте», Порядка принятия решений об урегулировании численности охотничьих ресурсов, утвержденного приказом Минприроды № 1 от 13.01.2011, в правовом акте не конкретизировано место и площадь охотхозяйств, а также конкретные свиноводческие комплексы, вокруг которых разрешено изъятие дикого кабана, - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры считают, что отсутствие четкого места для истребления дикого кабана может повлечь неконтролируемую охоту на этих животных. Поэтому ведомство наложило протест на приказ, предоставляющий охотникам право 100-процентного изъятия диких кабанов.

При необходимости прокуратура может обратиться в суд, чтобы признать правовой акт незаконным.