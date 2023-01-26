Фото: Ольга Супонева

В Орловской области вынесли приговор мужчине, убившему знакомую во время ссоры. Ближайшие девять лет орловец проведет в колонии строгого режима.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Осенью 2021 года житель Ливенского района распивал алкоголь со своей знакомой. В какой-то момент они поссорились, и мужчина нанес женщине сильный удар ногой в область сердца и легких. От полученных травм она скончалась в больнице.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей на орловца завели уголовное дело. Суд рассмотрел его с участием присяжных, которые согласились с позицией гособвинителя. Мужчину признали виновным. Районный суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.