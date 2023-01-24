Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

На орловских дорогах за сутки погибли два пешехода. Они скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

О смертельных авариях рассказали в региональной Госавтоинспекции. Так, вечером 23 января 43-летний водитель автомобиля "УАЗ-31512" ехал по улице Машиностроительной в направлении Кромского шоссе, и в районе дома №6 наехал на 38-летнего мужчину, который шел во встречном направлении. От удара машину занесло в кусты, и она врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, водитель получил телесные повреждения.

Еще одно ДТП, унесшее жизнь пешехода, произошло вечером 23 января на трассе М-2 «Крым». В районе 403 километра дороги 32-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц ATEGO 822" сбил 40-летнего мужчину, который дшел по краю проезжей части без световозращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.