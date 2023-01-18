Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области легковушка опрокинулась в кювет. Водитель машины пострадал.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло днем 17 января на автодороге «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря». В районе 4 километра дороги 57-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" съехал в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано дсять ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.