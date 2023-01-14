Фото: газета "Новая жизнь"

Орловская школьница стала финалисткой первого всероссийского конкурса по агрогенетике. Девятиклассница Ксения Хохлова успешно прошла все этапы и вышла в финал.

Конкурс «Иннагрика» проходил в несколько туров. Более 60 учеников 911 классов из разных регионов страны решали задачи по генетике, селекции и биоинформатике. Лучшие школьники вышли в финал, который проходил с 17 по 19 декабря в Нижнем Новгороде.

Для финалистов, в числе которых оказалась орловчанка Ксения Хохлова, провели мастер-классы по цитогенетике, фенотипированию растений, лекции по выделению ДНК, экскурсии по лабораториям. Каждый финалист провел не менее 16 часов лабораторных работ совместно с экспертами отрасли.

- Я получила уникальный опыт работы в лаборатории с наставниками и научными сотрудниками. Сложно описать, как много мы узнали за время конкурса. «Иннагрика» помогла не только попробовать свои силы, но и встретиться с единомышленниками со всей страны и обзавестись новыми друзьями», - рассказала Ксения газете «Новая жизнь».

Цель «Иннагрики» - продемонстрировать перспективы современного агротеха и сформировать карьерные траектории у молодых людей, которые выбирают свой профессиональный путь.