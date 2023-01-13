Фото: Ольга Супонева
В Орле усилили контроль за перевозкой детей в машине. Проверяли автомобили с юными пассажирами сотрудники ГИБДД.
По информации пресс-службы регионального УМВД, за первые дни января дорожные полицейские проверили более 60 транспортных средств, в которых перевозили детей. Не обошлось без нарушений. Сотрудники ГИБДД выявили шесть таких случаев.
С водителями стражи порядки провели профилактические беседы. Родителям объяснили, как правильно закрепить автокресло и люльку в машине. Еще горожанам напомнили о бдительности во время поездок с малышами. Необходимо проверять, надежно ли закреплено детское удерживающее устройство и правильно ли пристегнут юный пассажир.
Полицейские настоятельно порекомендовали орловцам неукоснительно соблюдать правила перевозки детей.