Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В детской стоматологической поликлинике Орла установили дентальный томограф. Аппарат такого типа - единственный в регионе.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Оборудование приобрели за счет регионального бюджета и средств стоматологической поликлиники. На покупку ушло более семи миллионов рублей.

Дентальный томограф оснащен функциями быстрого сканирования, 3D-моделирования результатов лечения, оцифровки гипсовых моделей и цефалостатом.

- Цефалостат создает телерентгенограммы – снимки фронтальной и боковой проекций черепа, которые позволяют специалисту детально изучить наклон зубов и положение челюстей относительно черепа и друг друга, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.