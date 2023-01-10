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НовостиОбщество10 января 2023 16:04

Автопарк орловской «Спецавтобазы» пополнился двумя новыми самосвалами

Техника обошлась почти в 12 миллионов рублей
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Автопарк орловской «Спецавтобазы» пополнился двумя новыми самосвалами. Техника обошлась почти в 12 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Так, накануне в областной центр из Новосибирска привезли два из четырех запланированных самосвала.

Они подойдут для круглогодичной работы на дорогах. На самосвалы можно навесить пескоразбрасывающее, щеточное, плужное и поливомоечное оборудование. На их покупку потратили около 12 миллионов рублей.

Помимо этого, в 2023 году автопарк «Спецавтобазы» должен пополниться еще 17 спецмашинами. Они обойдутся региону в 116 миллионов рублей. По заключенным в прошлом году контрактам технику должны поставить к концу зимы.