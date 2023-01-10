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В поисках такси орловец лишился кошелька с деньгами. Подвезти его до дома предложил незнакомый молодой человек.

О хищении кошелька с 14 тысячами рублей в полицию заявил житель областного центра. Мужчина рассказал, что после застолья хотел уехать домой на такси. Пока искал машину, к нему подошел незнакомый молодой человек с предложением подвезти. Правда, чтобы уехать, нужно было пройти в гараж, где якобы стоял автомобиль. По пути незнакомец поинтересовался, как пассажир заплатит за проезд. Мужчина достал портмоне, которое молодой человек выхватил из рук и сбежал.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 23-летний орловец, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Деньги, находящиеся в кошельке, воришка успел потратить. Сотрудники полиции завели уголовное дело по 161-й статье Уголовного кодекса (грабеж). Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.