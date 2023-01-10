В Орловской области восстановят более 80 гектаров леса

Фото: Нина Соколова

В 2023 году на землях лесного фонда Орловщины запланировано лесовосстановление на территории в 82 гектара.

Эти мероприятия будут профинансированы из федерального бюджета. Так, площадь лесов в регионе увеличат за 3,2 миллиона рублей. Деньги выделят по областному проекту «Сохранение лесов».

По информации правительства Орловской области, в текущем году будет сформирован запас семян лесных растений в объеме двух тонн. Кроме того, планируется вырастить посадочный материал в количестве свыше 350 тысяч штук.