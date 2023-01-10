Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 12:35

В Орле на реке Орлик появились ледяные цветы

Необычное природное явление заметили горожане
Ирина КАБАНОВА
Фото: скриншот из видео Игоря Демидова

Фото: скриншот из видео Игоря Демидова

На реке Орлик появились ледяные цветы. Необычное природное явление заметили горожане.

Видео "распустившихся" ледяных цветов появилось в соцсетях. На кадрах видно, как фигурный иней покрыл водную гладь реки.

Ледяные цветы представляют собой кристаллы льда, которые обычно растут на морском и озерном льду в спокойных условиях и внешне напоминают цветы. Появляются "морозные растения" в безветренную погоду при заморозках, обычно во время ночного понижения температуры. Именно тогда влага кристаллизуется на поверхности льда.

К слову, все ледяные цветы отличаются друг от друга. Форма каждого цветка уникальна, как узор снежинки.