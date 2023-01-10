Фото: пресс-служба администрации Орла

Директором орловской школы №5 стала Евгения Цуканова. Сегодня нового руководителя представили коллективу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, директора сотрудникам школы представила первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

Новый руководитель образовательного учреждения пообещала приложить все усилия, чтобы сохранить накопленный опыт работы, все лучшие методические и педагогические практики.

- Вместе мы добьемся лучших результатов, качества образования и воспитания подрастающего поколения. Я надеюсь, что вы поддержите все мои начинания, идеи, ведь от командной работы и вашего профессионализма, ежедневных достижений каждого из вас зависит наш общий успех», - обратилась Евгения Цуканова к своим коллегам.