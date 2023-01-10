Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловца осудили за убийство знакомого кочергой. Мужчина проведет 9 лет в исправительном учреждении строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, 50-летнего жителя Знаменского района признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Следствием и судом установлено, что в конце июля 2022 года осужденный выпивал вместе со своим 63-летним знакомым на веранде дома последнего в селе Глотово Знаменского района. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый избил потерпевшего, а затем ударил металлической кочергой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.